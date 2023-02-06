Четвертый метеоспутник "Электро-Л", запущенный с Байконура вывели на орбиту
В компании пояснили, что возможности спутников "Электро-Л" помогают собирать независимые метеоданные с орбиты земного шара каждые 15-30 минут.
По информации пресс-службы, таким образом растет качество и скорость составления прогнозов погоды, выдаются экстренные предупреждения при обнаружении чрезвычайных ситуаций, а также разрешаются широкомасштабные задачи мониторинга климата и его изменений.
Аппарат весит примерно 2,1 т, предполагаемый срок его службы - десять лет.
"Особенности спутников "Электро-Л" позволяют получать независимые метеоданные с орбиты Земли каждые 15-30 минут — так повышается не только качество и оперативность прогнозов погоды, но и решаются глобальные вопросы мониторинга климата и изменений, выдаются штормовые и экстренные сообщения при выявлении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении Роскосмоса.
Ранее тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" N4.