Четвертый метеоспутник "Электро-Л", запущенный с Байконура вывели на орбиту

Метеоспутник был запущен с Байконура носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03. Об этом сообщили в в госкорпорации "Роскосмос", передает Zakon.kz

В компании пояснили, что возможности спутников "Электро-Л" помогают собирать независимые метеоданные с орбиты земного шара каждые 15-30 минут.

По информации пресс-службы, таким образом растет качество и скорость составления прогнозов погоды, выдаются экстренные предупреждения при обнаружении чрезвычайных ситуаций, а также разрешаются широкомасштабные задачи мониторинга климата и его изменений.



Аппарат весит примерно 2,1 т, предполагаемый срок его службы - десять лет.



"Особенности спутников "Электро-Л" позволяют получать независимые метеоданные с орбиты Земли каждые 15-30 минут — так повышается не только качество и оперативность прогнозов погоды, но и решаются глобальные вопросы мониторинга климата и изменений, выдаются штормовые и экстренные сообщения при выявлении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" N4.