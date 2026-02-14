Россия впервые за три года отправила с Байконура тяжелую ракету
Как пишет Ixbt, в Роскосмосе рассказали, что аппарат был выведен на высоту 35 406 километров примерно через 6,5 часа. Этот старт стал знаковым событием, ознаменовавшим возвращение "Протонов" к активной эксплуатации после длительного перерыва в почти 3 года.
Изначально запуск планировался на 15 декабря 2025 года, но во время предстартовых проверок в разгонном блоке было выявлено "локальное несоответствие".
Пуск перенесли для дополнительной наладки систем. Это позволило полностью обезопасить миссию.
9 февраля государственная комиссия подтвердила готовность комплекса, и ракета была допущена к старту. Старт 12 февраля стал последним для разгонных блоков типа ДМ.
Ранее сообщалось о том, что американский космический корабль с полным экипажем успешно пристыковался к МКС.