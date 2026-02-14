Россия впервые за три года отправила с Байконура тяжелую ракету

12 февраля стало известно, что с площадки номер 81 космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ixbt, в Роскосмосе рассказали, что аппарат был выведен на высоту 35 406 километров примерно через 6,5 часа. Этот старт стал знаковым событием, ознаменовавшим возвращение "Протонов" к активной эксплуатации после длительного перерыва в почти 3 года.

Изначально запуск планировался на 15 декабря 2025 года, но во время предстартовых проверок в разгонном блоке было выявлено "локальное несоответствие".

Пуск перенесли для дополнительной наладки систем. Это позволило полностью обезопасить миссию.





9 февраля государственная комиссия подтвердила готовность комплекса, и ракета была допущена к старту. Старт 12 февраля стал последним для разгонных блоков типа ДМ.

