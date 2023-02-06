Уже седьмую по счету волну коронавируса ожидают в России

Вирусологи предупреждают россиян о новом этапе распространения COVID-19. По их прогнозам ожидается до 50 тысяч заболевших в сутки, передает Zakon.kz

Доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru заявил, что в России новые волны Covid-19 появляются каждые четыре-семь месяцев.

"Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчетливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида", - предупредил вирусолог.

Однако нынешняя волна коронавируса не будет отличаться рекордными значениями, отметил вирусолог. "Большие вспышки были, когда пришла "Дельта". Она еще и тяжелая была. А после того, как у нас появился "Омикрон" волна была еще выше, но летальность существенно ниже. Потом стало играть существенную роль то, что многие переболели и провакцинировались. Летальность и тяжесть заболевания снизилась, что привело к закрытию ковидных госпиталей. Но сейчас, возможно, что-то придется вернуть. А так я не жду отличающего от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день", - объяснил профессор.

Ранее вирусологи рассказали, когда закончится COVID-19 в мире. Так вирусолог Анатолий Альтштейн отметил что в будущем могут появиться новые штаммы коронавируса, которые вызовут очередной подъем заболеваемости. Тем не менее они не будут иметь высокую летальность. В целом по его мнению в этом году пандемия должна постепенно закончиться. Однако сам коронавирус останется навсегда.