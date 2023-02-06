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Первый за эту зиму снегопад в Атырау заставил коммунальщиков поднапрячься

Первый за эту зиму снегопад в Атырау заставляет коммунальщиков поднапрячься Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Коммунальные службы Атырау уже двое суток ведут интенсивные снегоуборочные работы, чтобы не допустить на дорогах и улицах гололед, сообщает Zakon.kz

Как сообщали в городском акимате помимо уборки снега, посыпают мосты и социально-общественные места специальными растворами.

В работе накануне было задействовано 34 единицы спецтехники и около 250 сотрудников учреждения "Спецавтобаза".

В результате было вывезено 840 кубометров снега и высыпано 48 тонн реагентов. Эти работы будут продолжены и в дальнейшем.

Как сообщали ранее, в Атырау это первый крупный снегопад за всю зиму. Он начался вечером 3 января. К утру 4 января толщина снежного покрова достигла примерно 10 см. Снегопад продолжался без перерыва всю субботу. 


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