Первый за эту зиму снегопад в Атырау заставил коммунальщиков поднапрячься

Коммунальные службы Атырау уже двое суток ведут интенсивные снегоуборочные работы, чтобы не допустить на дорогах и улицах гололед, сообщает Zakon.kz

Как сообщали в городском акимате помимо уборки снега, посыпают мосты и социально-общественные места специальными растворами.

В работе накануне было задействовано 34 единицы спецтехники и около 250 сотрудников учреждения "Спецавтобаза".

В результате было вывезено 840 кубометров снега и высыпано 48 тонн реагентов. Эти работы будут продолжены и в дальнейшем.

Как сообщали ранее, в Атырау это первый крупный снегопад за всю зиму. Он начался вечером 3 января. К утру 4 января толщина снежного покрова достигла примерно 10 см. Снегопад продолжался без перерыва всю субботу.



