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Снегопад, снегопад: в Петропавловске коммунальщики перешли на усиленный режим работы

Снегопад, снегопад: в Петропавловске коммунальщики перешли на усиленный режим работы Фото: Instagram.com/pkzsk/
Коммунальные службы Петропавловска усиленно убирают последствия небывалого снегопада, сообщает Zakon.kz

Как сообщает Петропавловск.news в течение дня в городе выпала почти вся месячная норма осадков - нападало 20,1 мм снега.

В акимате города сообщили, что на уборке последствий снегопада задействовано около 100 работников коммунальных служб. В усиленном режиме работает снегоуборочная техника.

"Задействованы 70 единиц техники и порядка 100 человек. После будет подсыпка песко-соляной смесью", - сообщили в пресс-службе акимата Петропавловска.

Отмечается, что в регионе повсеместно закрывают дороги.

Ранее сообщалось, что непогода бушует во многих областях РК. Из-за снега и тумана движение закрыли на трассах Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. В других регионах сильный ветер сорвал крыши домов, а в столице во время сильного ветра на женщину упал забор.

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Елена Вебер
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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