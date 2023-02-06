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В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования

В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования Фото: pixabay
6 февраля в 10:00 по Казахстану стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы смогут подать заявку на сайте Фонда развития промышленности.

Условия программы:

  • стоимость авто – до 15 млн тенге;
  • сумма кредита – до 10 млн тенге;
  • срок финансирования – до 7 лет;
  • первоначальный взнос – от 0%;
  • ставка вознаграждения – 4% годовых.

Также отмечено, что финансирование на одного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода.

"Заемщик самостоятельно оплачивает расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что уже в 10.05 сайт перестал принимать заявки.

"Прием заявок остановлен в связи с отсутствием свободного лимита финансирования на автопроизводителя. Ожидайте запуск нового приема заявок", – сказано в сообщении на сайте.

В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования

Фото: скриншот

За разъяснением ситуации мы обратились в соответствующий орган. 

1 февраля в фонде рассказали, как получить льготный автокредит в Казахстане.

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