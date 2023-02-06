В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Казахстанцы смогут подать заявку на сайте Фонда развития промышленности.
Условия программы:
- стоимость авто – до 15 млн тенге;
- сумма кредита – до 10 млн тенге;
- срок финансирования – до 7 лет;
- первоначальный взнос – от 0%;
- ставка вознаграждения – 4% годовых.
Также отмечено, что финансирование на одного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода.
"Заемщик самостоятельно оплачивает расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что уже в 10.05 сайт перестал принимать заявки.
"Прием заявок остановлен в связи с отсутствием свободного лимита финансирования на автопроизводителя. Ожидайте запуск нового приема заявок", – сказано в сообщении на сайте.
Фото: скриншот
За разъяснением ситуации мы обратились в соответствующий орган.
1 февраля в фонде рассказали, как получить льготный автокредит в Казахстане.
Читайте также