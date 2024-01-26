Когда можно будет подать заявку на льготную жилищную программу в Астане

С 1 по 6 февраля 2024 года в Астане стартует прием заявок на участие в программе льготного кредитования "Елорда Жастары", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, с 1 февраля 2024 года прием заявок будет осуществляться электронно через портал birge.astana.kz (инструкция по подаче заявки размещена на сайте zhilfond.kz в объявлении по данной программе, в разделе "Новости") с 1 февраля с 9:00 по 6 февраля до 23:59.

"Программа позволяет приобрести собственную квартиру на первичном/вторичном рынке в столице через АО "Отбасы банк". Всего банк предоставит 80 кредитных займов", – говорится в сообщении.

Условия программы:

максимальная сумма займа – 18 млн тенге;

первоначальный взнос – 10%;

ставка по займу - 5% годовых;

срок кредитования до 25 лет.

Общие требования:

возраст, не достигший 35 лет на момент подачи заявки;

наличие постоянной беспрерывной адресной регистрации в городе Астане за последний 1 год;

отсутствие арендного жилья с правом выкупа, арендного жилья без права выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности супругов, общей долевой собственности совместно с другими членами семьи, включаемых в заявление), за исключением в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением) за последние 5 лет и на момент подачи заявки;

стаж официальной работы участника в выбранной сфере не менее последнего одного года на момент подачи заявления;

наличие депозитного счета в АО "Отбасы банк" с накопленной суммой не меньше 1.8 млн тенге;

наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 месяцев на каждого члена семьи до 6-кратной величины прожиточного минимума включительно (260 442 тг.).

Подробную информацию можно получить в Центре жилья Астаны.

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