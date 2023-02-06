Назначены заместители руководителя Судебной администрации

Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров представил коллективу Судебной администрации своего первого заместителя Нурсултана Байтилесова и заместителей, сообщает Zakon.kz.

Так, заместителями назначены Елдос Жумаксанов, Асылбек Мусралинов и Жантемир Шакиев.



Они назначены председателем Верховного суда по согласованию с Администрацией Президента.

Нурсултан Байтилесов родился в 1991 году.

Фото: Судебная администрация

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова по специальности "Правоведение". Магистр юридических наук.

2009-2015 годы – специалист райсуда Астаны, заместитель руководителя канцелярии в Атырауском и Павлодарском облсудах,

2016-2018 годы – руководитель Администратора судов Военного суда,

в 2018 году – Заместитель заведующего отдела международных связей и протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

2018-2020 годы – руководитель Администратора судов Шымкента,

с 2020 года по настоящее время – заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.





Фото: Судебная администрация

Елдос Жумаксанов родился в 1979 году.



Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", Семипалатинский государственный университет им.Шакарима по специальности "Экономика", Кандидат юридических наук.

2001-2004 годы – преподаватель Семипалатинского юридического университета,

2004-2006 годы – следователь Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области,

2006-2020 годы – судья Павлодарского городского суда, Восточно-Казахстанского областного суда,

с 2020 года по настоящее время – заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.





Фото: Судебная администрация

Асылбек Мусралинов родился в 1982 году.



Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция". Магистр юриспруденции.

2004-2013 годы – главный специалист в МВД, научный сотрудник, заведующий сектором в Институте законодательства, главный специалист, начальник управления, заместитель директора департамента в Министерстве юстиции,

2013-2019 годы – на различных должностях в Аппарате Сената Парламента,

2020-2021 годы – заведующий Правовым отделом Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде,

с 2021 года по настоящее время – заместитель Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.





Фото: Судебная администрация

Жантемир Шакиев родился в 1977 году.



Окончил Павлодарский государственный университет и Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

2001-2017 годы – на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области, в Генеральной прокуратуре,

2017-2019 годы – на руководящих должностях в банковских структурах,

2020-2021 годы – председатель ликвидационной комиссии АО "СК Kompetenz",

с 2022 года по настоящее время – руководитель Управления Департамента финансового мониторинга Агентства РК по финансовому мониторингу.

19 января 2023 года глава государства подписал указ о создании Судебной администрации.

Судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов, с территориальными подразделениями в областях, столице и городах республиканского значения.