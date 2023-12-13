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Законодательство РК

Судебная реформа: в правительстве РК одобрили очередные поправки

В Правительстве РК поддержали законодательные поправки по судебной реформе Фото: primeminister.kz
Изменения в судебной системе страны обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров. Речь шла о втором блоке законодательных поправок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, правки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке Сената. Изменения вносятся в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", процессуальные кодексы, а также ряд специальных законов.

В рамках реализации поручения главы государства вводится новый механизм, по которому все факты грубых нарушений, указанные в судебном акте апелляции или кассации, будут автоматически передаваться в Судебное жюри.

Также оптимизируется количество показателей оценки, улучшается социальный пакет для судей в отставке, открывается доступ к обучению в Академии правосудия для юристов, не являющихся госслужащими.

Ахметзакиров отметил, что реализация законопроектов не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

Ранее о предлагаемых новеллах главу государства проинформировал рредседатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.

27 марта 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК". Поправки направлены на укрепление независимости судей.

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