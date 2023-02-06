Еще одним подиумом отметились гонщики "Астаны" на "Вуэльте Валенсии"

По дорогам Испании прошла веломногодневка "Вуэльта Валенсии-2023". На заключительном пятом этапе призовое место досталось представителю Astana Qazaqstan Team Самуэлю Баттистелла, сообщает Zakon.kz.

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24-летний итальянец Самуэле Баттистелла финишировал на третьей позиции финального этапа протяженностью 93,2 км между городами Патерна и Валенсия. Он уступил 7 секунд португальцу Руи Кошта и Тимену Аренсману (Голландия).

"Данный этап был коротким, цель стояла – отобраться в отрыв и постараться перетерпеть самый сложный подъем. Мне удалось удержаться в первой группе до самого финиша. К сожалению, финальный спринт получился несколько беспорядочным, но я доволен своим результатом. Третье место – это тоже неплохо, рад принести очередной подиум нашей команде". Самуэле Баттистелла

В генеральной классификации "Тура Вуэльта Валенсии" Баттистелла закончил гонку на 39-й позиции. Лучшим среди представителей казахстанского коллектива стал испанец Луис Леон Санчес, у которого 25-е место. Он уступил чемпиону данной гонки Руи Коште в общем зачете ровно пять минут.

"Вуэльта Валенсии-2023" стала первой велогонкой сезона, где Astana Qazaqstan Team отметилась дебютной победой.