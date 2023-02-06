Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку на трассе в Лос-Анджелесе

Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку Фото: Instagram/schwarzenegger
Американский культурист, предприниматель, киноактер, продюсер, 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сбил на своем внедорожнике велосипедистку. Это произошло 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

В публикации TMZ сказано, что велосипедистка совершила резкий маневр. Она свернула на полосу перед Шварценеггером. Попытки затормозить оказались неудачны и актер сбил женщину.

Согласно данным, Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей и отвез в веломагазин для ремонта.

Также сказано, что женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

22 января 2022 года сообщалось, что Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. По словам очевидцев, авария была похожа на "киношный трюк". Сам Шварценеггер не пострадал. Женщина, которая была за рулем другой машины, получила травмы, ее госпитализировали.

Читайте также

Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Число жертв землетрясения в Турции достигло 76 человек

Казахстан занял 48-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности

Анастасия Московчук
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления