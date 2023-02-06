Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку на трассе в Лос-Анджелесе

Американский культурист, предприниматель, киноактер, продюсер, 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сбил на своем внедорожнике велосипедистку. Это произошло 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

В публикации TMZ сказано, что велосипедистка совершила резкий маневр. Она свернула на полосу перед Шварценеггером. Попытки затормозить оказались неудачны и актер сбил женщину.

Согласно данным, Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей и отвез в веломагазин для ремонта.

Также сказано, что женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

22 января 2022 года сообщалось, что Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. По словам очевидцев, авария была похожа на "киношный трюк". Сам Шварценеггер не пострадал. Женщина, которая была за рулем другой машины, получила травмы, ее госпитализировали.