Казахстанцы легализовали около 16 тыс. иностранных автомобилей

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Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала, сколько иностранных автомобилей успели легализовать казахстанцы за две недели, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек напомнила, что легализация иностранных автомобилей в Казахстане стартовала 23 января. "На сегодня уже 36 тыс. казахстанцам одобрена легализация их автомобилей. Около 16 тыс. человек уже зарегистрировали свои автомобили". Шугыла Турлыбек Она отметила, что легализация иностранных авто продлится до 1 июля 2023 года. Заявки можно подать: через портал электронного правительства еGov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в ЦОНах.

13 января в МВД рассказали, как будет происходить легализация иностранных авто. Читайте также Опыт американских шерифов изучили полицейские Казахстана Внедрение платы за проезд по казахстанским трассам обсудили в правительстве

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