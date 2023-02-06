За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
Фото: freepik
125 тысяч человек посетили сайт autonesie.kz в первую минуту запуска платформы, сообщает Zakon.kz.
761 казахстанец зарегистрировал свою заявку в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10.00. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности.
В Фонде заверяют, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула.
"После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной. В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок".Фонд развития промышленности
Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее – на ежемесячной основе.
Прием заявок по программе льготного автокредитования был запущен 6 февраля в 10:00.
Критериями для получения льготного автокредитования являются:
- платежеспособность – наличие непрерывных отчислений за последние шесть месяцев для подтверждения дохода заявителя;
- кредитная история – отсутствие просроченной задолженности по другим кредитам;
- коэффициент долговой нагрузки – сумма выплат по имеющимся и будущим кредитам не должна превышать половины от официального дохода заявителя.
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