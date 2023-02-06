Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто

За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто Фото: freepik
125 тысяч человек посетили сайт autonesie.kz в первую минуту запуска платформы, сообщает Zakon.kz.

761 казахстанец зарегистрировал свою заявку в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10.00. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности.

В Фонде заверяют, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула.

"После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной. В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок".Фонд развития промышленности

Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее – на ежемесячной основе.

Прием заявок по программе льготного автокредитования был запущен 6 февраля в 10:00.

Критериями для получения льготного автокредитования являются:

  • платежеспособность – наличие непрерывных отчислений за последние шесть месяцев для подтверждения дохода заявителя;
  • кредитная история – отсутствие просроченной задолженности по другим кредитам;
  • коэффициент долговой нагрузки – сумма выплат по имеющимся и будущим кредитам не должна превышать половины от официального дохода заявителя.

Читайте также

Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Опыт американских шерифов изучили полицейские Казахстана

Жадра Жулмухаметова
Льготное автокредитование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления