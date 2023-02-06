За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто

125 тысяч человек посетили сайт autonesie.kz в первую минуту запуска платформы, сообщает Zakon.kz.

761 казахстанец зарегистрировал свою заявку в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10.00. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности.



В Фонде заверяют, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула.

"После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной. В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок". Фонд развития промышленности

Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее – на ежемесячной основе.

Прием заявок по программе льготного автокредитования был запущен 6 февраля в 10:00.

Критериями для получения льготного автокредитования являются: