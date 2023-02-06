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Военнослужащие Вооруженных сил пришли на помощь сельчанам

Военнослужащие Вооруженных сил пришли на помощь сельчанам Фото: пресс-служба Минобороны РК
В минувшие выходные военнослужащие регионального командования "Юг" по просьбе администрации Т. Рыскуловского района Жамбылской области подключились к противопаводковым мероприятиям.

В регионе из-за дождей и внезапного потепления возникла угроза подтопления населенных пунктов и объектов хозяйственной деятельности. К противопаводковым работам были привлечены военнослужащие разведывательного подразделения и мотострелкового батальона Луговского гарнизона, всего около 300 человек. Также была задействована военная техника.

Военнослужащие Вооруженных сил пришли на помощь сельчанам

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Мы сразу поспешили на помощь жителям села Кулан. Ведь это наш воинский и гражданский долг – помогать и оказывать содействие населению в трудных ситуациях", – подчеркнул заместитель командира разведывательного подразделения по боевой подготовке майор Абзал Жанибеков.

Откачку воды с помощью спецтехники производят органы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а военнослужащие возводят укрепления для того, чтобы не допустить прорыва скопившейся воды к домам граждан.

Военнослужащие Вооруженных сил пришли на помощь сельчанам

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Очень благодарны военным за помощь. Они работают уже два дня подряд. Для нас это существенная поддержка", – выразил признательность представитель сельского округа Кулан Т. Рыскуловского района Нурболат Койшибаев.

Работа организована посменно. Для защиты домов от наводнения группы по 50 человек укладывают мешкотару с песком.

Военнослужащие Вооруженных сил пришли на помощь сельчанам

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В настоящее время риск подтопления населенных пунктов в районе все еще сохраняется. Но ситуация находится под контролем.

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