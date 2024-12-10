#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Пресс-релизы

Военнослужащие Вооруженных сил спасли имущество сельчан от пожара

Спасли имущество сельчан от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 16:46 Фото: МО РК
Сержанты 3-го класса горно-егерского полка регионального командования "Юг" Самалбек Оспанов и Олег Колмагоров не допустили распространения огня при пожаре в селе Бауыржана Момышулы, Жуалынского района, Жамбылской области.

Инцидент на улице Тулумбаева произошел в вечернее время, когда военнослужащие возвращались со службы. Увидев, что горит крыша одного из домов, они кинулись на место происшествия.

Первым делом Олег Колмагоров перекрыл подачу газа. Тем временем Самалбек Оспанов проник во двор. Узнав от соседей, что хозяев нет дома, военнослужащие отключили электроэнергию на щитке.

Пожарная команда, вызванная соседями, прибыла в течение пяти минут. До ее приезда военнослужащие организовали тушение огня во входной прихожей, где уже начала проваливаться крыша.

Вытащив из нее вещи, сержанты стали заливать стены и полы помещения водой. Ее подавали в ведрах подоспевшие односельчане, выстроившись цепочкой. По прибытии пожарный расчет полностью затушил огонь на крыше дома.

Спасли имущество сельчан от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 16:46

Фото: МО РК

"Военнослужащих действовали оперативно и очень грамотно. Благодаря отключению дома от электроэнергии и газа, было предотвращено дальнейшее возгорание всего дома, – оценил их действия начальник караула пожарной части №7 села Б. Момышулы Жуалынского района подполковник гражданской защиты Дархан Канзат.

Командир горно-егерского полка подполковник Алмас Отыншинов отметил, что сержант оперативно-разведывательной службы Олег Колмагоров и сержант финансовой службы Самалбек Оспанов поступили так, как подобает настоящим защитникам Отечества. Командование части обратилось к вышестоящему руководству с ходатайством о поощрении военнослужащих, предотвративших серьезные последствия от пожара, возникшего в результате замыкания электропроводки.

Хозяева дома супруги Рысбек и Фариза, которые в тот вечер отсутствовали дома, горячо поблагодарили военнослужащих и соседей, принявших участие в тушении пожара.

Спасли имущество сельчан от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 16:46

Фото: МО РК

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
В ритме добра: как прошел благотворительный бал от Kazakhstan Growth Forum
Пресс-релизы
15:23, 09 декабря 2024
В ритме добра: как прошел благотворительный бал от Kazakhstan Growth Forum
Военно-технические школы Казахстана будут готовить специалистов дефицитных направлений
Пресс-релизы
18:52, 08 декабря 2024
Военно-технические школы Казахстана будут готовить специалистов дефицитных направлений
В морской столице Казахстана более 200 солдат присягнули на верность Родине
Пресс-релизы
14:43, 07 декабря 2024
В морской столице Казахстана более 200 солдат присягнули на верность Родине
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: