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Число жертв землетрясения в Турции достигло 76 человек

разрушения Фото: скриншот видео
Во время разрушительного землетрясения в Турции погибли 76 человек. Предварительные данные предоставило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), сообщает Zakon.kz.

В семи провинциях 440 человек получили ранения и травмы. Власти страны отмечают, что точное число жертв пока нельзя назвать.

6 февраля в центральной части Турции произошло несколько землетрясений. Эпицентры находились в 26 км от турецкого города Газиантеп, также землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени.


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Ирина Лукичева
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