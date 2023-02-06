Число жертв землетрясения в Турции достигло 76 человек
Фото: скриншот видео
Во время разрушительного землетрясения в Турции погибли 76 человек. Предварительные данные предоставило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), сообщает Zakon.kz.
В семи провинциях 440 человек получили ранения и травмы. Власти страны отмечают, что точное число жертв пока нельзя назвать.
#Diyarbakir #DEPREMOLDU @AFADBaskanlik pic.twitter.com/roN9yDbm7W— Emin say (@eminsay38) February 6, 2023
6 февраля в центральной части Турции произошло несколько землетрясений. Эпицентры находились в 26 км от турецкого города Газиантеп, также землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени.
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