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Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Под новогодние праздники произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Караоткель близ столицы. В результате возгорания восемь семей остались без крыши над головой. Пять из восьми квартир не подлежали восстановлению без серьезных усилений старого деревянного каркаса.

Дом, в котором произошел пожар, 1960 года постройки.

Районный акимат оперативно отреагировал на просьбы погорельцев, обратившись за помощью к известной строительной компании.

Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Застройщик также без замедления откликнулся на просьбу, обеспечив за свой счет все ремонтно-восстановительные работы, поставку строительных материалов и восстановил единственное жилье погорельцев.

Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Услышав о трагедии, наша компания, будучи социально ответственной, решила выделить средства, материалы, трудовые ресурсы и помочь с восстановлением жилья погорельцев. Работы под ключ заняли месяц. Наши коллеги восстановили и усилили каркас здания. До пожара дом был в предаварийном состоянии. По результатам экспертизы объект официально признан безопасным после усиления конструкций", – отметил представитель BI Group Руслан Токпанбаев.

Он рассказал, что в результате пожара практически все элементы квартир оказались непригодны для дальнейшей эксплуатации. Порядка 200 кв. м восстановлены до состояния чистовой отделки.

Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Отдельной проблемой была система отопления. В данном районе отсутствует центральное отопление, и до трагедии жильцы пользовались "буржуйками", установленными прямо в квартирах. Это создавало риски повторной трагедии, ведь причиной пожара послужила как раз неправильная эксплуатация печи. Сейчас в квартирах проведено электрическое отопление, осуществлены электромонтажные работы, обеспечивающие безопасность при высоких нагрузках сети.

Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Сегодня жильцам переданы ключи, новоселы уже завозят мебель и технику в свои квартиры. Они благодарят местные власти и строителей не только за неравнодушие и активную гражданскую позицию, но и за столь быстрое и качественное выполнение всех работ.

"В нашем ауле случилось большое горе. Прямо под Новый год произошел пожар и 8 семей остались на улице. В то время никто не верил, что есть люди, которые могут помочь в такую трудную минуту. Сейчас я вижу в глазах жителей уверенность и радость. Спасибо строителям, которые откликнулись на зов населения и помогли в кратчайшие сроки восстановить квартиры", – сказал аким Целиноградского района Акмолинской области Бахидбек Оспанбеков.
Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

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