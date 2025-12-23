Спасатели помогли жителю Кокшетау выбраться из горящей квартиры

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городе Кокшетау, в поселке Станционный, по улице Окжетпес, в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире, расположенной на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС.

"В ходе разведки и тушения пожара по лестничному маршу был спасен один человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Возгорание было полностью ликвидировано", – говорится в сообщении. Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось, что во время пожара в двух городах Казахстана спасли несколько человек и питомцев.

