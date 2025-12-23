#Казахстан в сравнении
Происшествия

Спасатели помогли жителю Кокшетау выбраться из горящей квартиры

пожарные спасли человека, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 00:13 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Кокшетау, в поселке Станционный, по улице Окжетпес, в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире, расположенной на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС.


"В ходе разведки и тушения пожара по лестничному маршу был спасен один человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Возгорание было полностью ликвидировано", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во время пожара в двух городах Казахстана спасли несколько человек и питомцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Шахтинске пожарным удалось вовремя вывести человека из горящей квартиры
00:48, 13 сентября 2025
В Шахтинске пожарным удалось вовремя вывести человека из горящей квартиры
Спасатели вовремя успели вывести жителя Кокшетау из горящей квартиры
23:27, 21 ноября 2024
Спасатели вовремя успели вывести жителя Кокшетау из горящей квартиры
В Риддере из-за обогревателя в квартире вспыхнул пожар
20:00, 09 декабря 2023
В Риддере из-за обогревателя в квартире вспыхнул пожар
