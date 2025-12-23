Спасатели помогли жителю Кокшетау выбраться из горящей квартиры
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Кокшетау, в поселке Станционный, по улице Окжетпес, в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире, расположенной на первом этаже, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС.
"В ходе разведки и тушения пожара по лестничному маршу был спасен один человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Возгорание было полностью ликвидировано", – говорится в сообщении.
Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что во время пожара в двух городах Казахстана спасли несколько человек и питомцев.
