В Казахстане расширят перечень существенно важных товаров

Министерство торговли и интеграции подготовило дополнения в перечень существенно важных товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавят:

Уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля и лигнит; Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата; Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 февраля.

Всего в перечень входят 147 наименований товаров, включая отходы металлов, крупный и мелкий рогатый скот живой, лесоматериалы, нефть и нефтепродукты, сахар, масло растительное и ряд других товаров.