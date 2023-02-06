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В Казахстане расширят перечень существенно важных товаров

в Казахстане расширят перечень существенно важных товаров Фото: pixabay
Министерство торговли и интеграции подготовило дополнения в перечень существенно важных товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавят:

  1. Уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля и лигнит;
  2. Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата;
  3. Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 февраля.

Всего в перечень входят 147 наименований товаров, включая отходы металлов, крупный и мелкий рогатый скот живой, лесоматериалы, нефть и нефтепродукты, сахар, масло растительное и ряд других товаров.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МИИР РК Казахстан
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