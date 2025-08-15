#АЭС в Казахстане
Право

Перечень существенно важных товаров хотят расширить

Подшипники, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 15:58 Фото: pixabay
Министерство торговли разработало проект дополнений в перечень существенно важных товаров, сообщает Zakon.kz.

В Перечень планируют добавить следующие позиции:

  • фанера;
  • стальные заготовки;
  • заготовки из цветных металлов;
  • отдельные виды подшипников.

Поправки разработаны в целях реализации предложения Министерства промышленности и строительства РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 августа 2025 года.

Для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров центральные государственные органы в пределах своей компетенции могут вводить запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом. При этом товары, в отношении которых вводятся квоты и запреты, должны быть включены в перечень существенных.

На сегодняшний день в Перечень существенных товаров входят 152 позиции, среди которых мясо, рыба, молоко, творог, яйца, картофель, чай, пшеница, мука, масло, сахар, нефть и нефтепродукты, древесина, лесоматериалы, шерсть, золото, металлы, металлолом и др.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
