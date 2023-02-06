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Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии

Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Азамат Бейспеков назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Бейспеков родился в 1985 году в Караганде.

Он окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2006 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 гг. — эксперт, главный эксперт Департаментов индустриальной политики и стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 гг. — главный эксперт Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012-2015 гг. работал на различных должностях в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

В 2015-2020 гг. — консультант, инспектор, заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С 2020 по 2022 гг. занимал должность заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С июня 2022 года и по настоящее время работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения.

Стоит отметить, что ранее занимавший этот пост Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич освобожден от должности согласно поданному заявлению.

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