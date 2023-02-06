Как будут развивать столичный жилой массив Уркер

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива Уркер. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что жители поднимали вопросы по строительству инженерных сетей, сетей электроснабжения, соцобъектов, дорог, благоустройству, озеленению, остановкам и др.





Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Составим общий план развития жилого массива, определим, какие задачи необходимо решить в первую очередь, а что решим вторым этапом. Первостепенная задача - решить в жилом массиве Уркер вопрос с канализациями и сетями электроснабжения. Этим займемся в первую очередь. Также ведем строительство ряда социальных объектов. К примеру, перед подрядчиками поставлена задача в текущем году завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо". Женис Касымбек





Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также, как заявил аким, в данном ЖМ построим две школы (в эксплуатацию будут введены в 2024г и в 2025г). Всего в городе к следующему учебному году планируем построить 13 школ.



"По поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" построим 25 школ на 100 тыс. ученических мест (в 2 смены). К их строительству приступим с этого года. В Астане 16 жилых массивов, практически каждый четвертый житель проживает в ЖМ. Отдельно встречусь с жителями всех жилых массивов. Совместно определим план развития районов и жилых массивов", - заключил аким столицы.



