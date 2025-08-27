Как развивают жилой массив Уркер в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, как развивается жилой массив Уркер.

Как передает официальный сайт столичного акимата, в Астане 16 жилых массивов. В каждом ЖМ ведутся работы по ряду направлений: строительство социальных объектов, инженерной инфраструктуры, дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, газификация, проведение освещения, озеленение и др. Развитие жилых массивов находится на контроле у главы государства.

Фото: акимат города Астаны

"В ЖМ Уркер проживают порядка 36 тыс. человек. За последние годы в данном жилом массиве построено 14,4 км сетей канализации, в том числе построены и установлены новые канализационно-насосные станции (КНС). Также выполнено строительство сетей электроснабжения в районе "Афганский квартал" (линии напряжением 10 кВ – 3,25 км, линии напряжением 0,4 кВ – 11,5 км).

Фото: акимат города Астаны

В ЖМ проложили почти 88 км газопровода, что позволило подключить сотни домов к газу. До конца года планируется проложить еще 87,7 км газопровода.

Фото: акимат города Астаны

В текущем году в ЖМ Уркер открыли комфортную школу, пожарное депо. Также продолжается строительство еще одной школы по ул. Н. Хикмета, детского сада по ул. Кожаберген жырау. Ранее открыли физкультурно-оздоровительный комплекс "Нұра".

Фото: акимат города Астаны

Также проводятся работы по строительству дорог, освещению, озеленению, благоустройству дворов и общественных пространств. К примеру, сейчас обустраиваем новое общественное пространство по улице Р. Есимжановой (за ФОК "Нұра"). Все данные работы проводятся во всех жилых массивах", – написал аким столицы.