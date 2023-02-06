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На какие медуслуги жалуются казахстанцы

Казахстан Фото: primeminister.kz
Как сообщили в Фонде соцмедстрахования в 2022 году казахстанцы чаще жаловались на разные виды медицинских услуг. В основном жалобы поступали от жителей Астаны и Алматы, Акмолинской и Актюбинской областей, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего граждане жалуются на некачественное оказание медпомощи (32,6%). На втором месте – отказы в предоставлении медпомощи (19%). Также поступали жалобы на длительное ожидание медицинской помощи (5,8%), отказы в обеспечении лекарственными средствами (4,8%), нарушение этики и деонтологии (4%), недостоверную информацию в информационных системах медорганизации (приписки) (3,2%).

"Как следует из жалоб пациентов, они сталкиваются с отказами в выдаче направления к профильным специалистам в другие медицинские организации при отсутствии этих врачей в своей поликлинике либо их направляют на обследования и консультации на платной основе; с несвовременным или некачественным лечением; длительным ожиданием консультаций профильных врачей; грубым отношением медперсонала; неправомерным требованием статуса застрахованного на получение медпомощи, которая входит в ГОБМП и другими случаями нарушения своих прав", – уточнили в Фонде.

За прошлый год пациенты направили в Фонд 24 тыс. жалоб через контакт-центр 1406.

Нередки случаи, когда казахстанцы не могут получить необходимую медпомощь в рамках ГОБМП и в ОСМС. Что делать в таких случаях, рассказали в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования. 

 

 

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