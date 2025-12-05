Бесплатное получение медуслуг в частной клинике по ОСМС: все, что нужно знать казахстанцам

В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) сегодня, 5 декабря 2025 года, прокомментировали получение казахстанцами медицинских услуг в частных клиниках по системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в фонде:

"Эта возможность была изначально предусмотрена при разработке системы социального медицинского страхования и действует по настоящее время".

Как это работает?

Поликлиника обслуживания имеет возможность создать направление для своего пациента в любую клинику, работающую по ОСМС. Пациент при этом не платит за медицинскую услугу, так как финансирование будет произведено за счет Фонда социального медицинского страхования в рамках договора соисполнения.

Когда это может быть применимо?

Если в поликлинике обслуживания в целом нет нужного профильного врача для получения консультации или определенного оборудования для прохождения той или иной диагностической услуги, пациента направляют в другую клинику.

К примеру, некоторые организации первичной медико-санитарной помощи ввиду небольшого количества прикрепленного населения не имеют в штате некоторых врачей узкого профиля (допустим, пульмонолога, аллерголога, ангиохирурга) или не имеют оборудования для УЗИ, рентгена. Когда данные услуги необходимы пациентам, им дают направление в клинику, с которой поликлиника работает по договору соисполнения.

Также есть другие случаи, когда в поликлинике есть необходимые специалисты и оборудование, но запись заполнена на месяц. Также этот механизм действует и в случаях, когда нужный врач находится в отпуске или оборудование временно вышло из строя. В таком случае пациент имеет право попросить направление в другую клинику, в том числе частную, для получения нужной ему медицинской услуги.

Важно: направить могут только в ту частную клинику, которая находится в базе поставщиков Фонда социального медицинского страхования.

При этом не имеет значения, есть ли договор соисполнения между поликлиникой пациента и данной клиникой, поскольку он формируется автоматически в информационной системе при создании направления.

В частной клинике пациенты могут не только получить консультацию или пройти диагностические процедуры, но и быть направлены на лечение в условиях дневного или круглосуточного стационара, в том числе для проведения различных операций, входящих в перечень ОСМС.

Защита прав

"Если пациент не получил направление на требующуюся медицинскую услугу, он может обратиться в службу поддержки пациента и внутренней экспертизы при поликлинике. В случае отсутствия положительного решения можно направить официальное обращение в фонд для проведения проверки по данному факту". Пресс-служба ФСМС

В фонде при этом подчеркнули, что любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает его состояние, оценивает жалобы, проявляющиеся симптомы. И только при наличии соответствующих показаний выписывает направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований, либо на консультацию профильного врача.

"Чтобы получать услуги по ОСМС, необходимо быть застрахованным", – напомнили в пресс-службе ФСМС.

4 декабря 2025 года в Фонде социального медицинского страхования рассказали, могут ли казахстанцы установить брекеты детям по ОСМС. Подробнее об этом – по ссылке.