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Январские беспорядки: обвиненный в убийстве инкассатор выступил с последним словом

Дело инкассатора: подсудимый выступил с последним словом Фото: Zakon.kz
В Алматы судебные прения по делу инкассатора, обвиняемого в убийстве во время январских событий, завершены. Обвинение и защита обменялись репликами, сообщает Zakon.kz.

В своей речи адвокат потерпевшей стороны Ирина Федорова отметила, что необходимости применять оружие в отношении потерпевшего не было, так как они не несли никакой угрозы жизни. Она выразила несогласие, что Байдуалиев не имел прямого умысла на убийство.

Все доводы, приведенные защитой, она считает несостоятельными и неподтвержденными фактическими данными, установленными в суде. 

"Убийство совершается не только с прямым, но и с косвенным умыслом. Если даже Байдуалиев и не желал наступления смерти потерпевшего, то сознательно допускал эти последствия. Он прекрасно понимал, что оставляет человека без сознания и помощи, не предприняв никаких мер по оказанию помощи. В данном случае его умысел будет косвенным. Это не отрицает его ответственности за совершение убийства".Адвокат потерпевшей стороны Ирина Федорова

В свою очередь, сторона защита просила суд учесть, что подсудимый является единственным кормильцем в семье, а заявленный ранее гражданский иск в 105 миллионов тенге чрезвычайно высок и противоречит устоявшейся практике. Адвокат считает, что противоправность действий потерпевшего установлена показаниями свидетелей, которые находились в тот день с погибшим. Для подсудимого это является поводом для обстоятельств, смягчающих меру наказания.

После реплики стороны защиты последнее слово сказал подсудимый Ильяс Байдуалиев. Он отметил, что не испытывал к погибшему озлобленности.

"Уважаемый суд, в тот день, 5 января, у меня не было никакого умысла. Мою команду лечь на землю погибший игнорировал. Прошу оправдать меня по статье "Умышленное убийство"( ст. 99 УК РК). Если суд сочтет, что мои действия привели к гибели потерпевшего, прошу переквалифицировать их в статью "Причинение смерти по неосторожности" (статья 104 УК РК)". Подсудимый Ильяс Байдуалиев.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен на следующем судебном заседании.

 Раннее сообщалось, что прокурор запросил для подсудимого 18 лет лишения свободы

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