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Землетрясения в Турции и Сирии: погибли более 500 человек

Землетрясения в Турции и Сирии: погибли более 500 человек Фото: Anadolu Agency
Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. В результате число погибших превысило 500 человек: среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан, сообщает Zakon.kz.

По данным сирийского Минздрава, как отмечено в публикации РИА Новости, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы.

По его словам, больше всего погибших в провинции Кахраманмараш — 70 жертв, там разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа — порядка 600.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш утром 6 февраля. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги.

За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и в Ираке.

Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Анастасия Московчук
Сирия Турция
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