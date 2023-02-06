Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Токаев выразил соболезнования Эрдогану Фото: akorda.kz
6 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны.

"Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу", – говорится в телеграмме.

Президент также сообщил о готовности Казахстана готов оказать соответствующую помощь Турции.

6 февраля 2023 года в центральной части Турции произошло несколько землетрясений, эпицентры которых находились в 26 км от турецкого города Газиантеп. Также землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени. Число жертв землетрясений достигло 76 человек.

Читайте также

Салауат Муксимов назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы

Токаев не торгуясь купил камчу и чашу на выставке ремесленников в Таразе

Президент посетил выставку ремесленников

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления