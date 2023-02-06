Токаев выразил соболезнования Эрдогану

6 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны.

"Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу", – говорится в телеграмме.

Президент также сообщил о готовности Казахстана готов оказать соответствующую помощь Турции.

6 февраля 2023 года в центральной части Турции произошло несколько землетрясений, эпицентры которых находились в 26 км от турецкого города Газиантеп. Также землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени. Число жертв землетрясений достигло 76 человек.