В Казахстане утвердили правила прохождения медосмотра для получения разрешений на оружие

Приказом Минздрава от 31 января 2023 года утверждены Правила прохождения медосмотра для получения разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия, сообщает Zakon.kz.

Так, медосмотр проводится в организациях здравохранения, оказывающих амбулаторную поликлиническую помощь и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Процедура включает осмотр врача общей врачебной практики или терапевта, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра (нарколога), исследование биологического материала доклинических (неклинических) и клинических исследований на предмет употребления психоактивных веществ. Данные медосмотра заносятся в медицинскую карту амбулаторного пациента и оформляются в виде заключения.

Как отмечается, при отсутствии в штате поликлиники указанных специалистов, привлекаются профильные специалисты по согласованию с руководителями медицинских организаций.

При выявлении в организме продуктов обмена психоактивных веществ по результатам исследования, претендент направляется на врачебно-консультативную комиссию организации, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья для получения заключения врача психиатра (нарколога).

Данные о лицах, признанных годными к получению разрешений и лицах имеющих противопоказания передаются в уполномоченный орган в сфере контроля за оборотом оружия (путем информационного взаимодействия медбазы с базой ОВД).

Предусматривается, что периодический медосмотр лиц, получивших разрешение проводится 1 раз в 5 лет.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2023 года.