В Казахстане утвердили правила прохождения медосмотра для получения разрешений на оружие
Так, медосмотр проводится в организациях здравохранения, оказывающих амбулаторную поликлиническую помощь и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Процедура включает осмотр врача общей врачебной практики или терапевта, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра (нарколога), исследование биологического материала доклинических (неклинических) и клинических исследований на предмет употребления психоактивных веществ. Данные медосмотра заносятся в медицинскую карту амбулаторного пациента и оформляются в виде заключения.
Как отмечается, при отсутствии в штате поликлиники указанных специалистов, привлекаются профильные специалисты по согласованию с руководителями медицинских организаций.
При выявлении в организме продуктов обмена психоактивных веществ по результатам исследования, претендент направляется на врачебно-консультативную комиссию организации, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья для получения заключения врача психиатра (нарколога).
Данные о лицах, признанных годными к получению разрешений и лицах имеющих противопоказания передаются в уполномоченный орган в сфере контроля за оборотом оружия (путем информационного взаимодействия медбазы с базой ОВД).
Предусматривается, что периодический медосмотр лиц, получивших разрешение проводится 1 раз в 5 лет.
Приказ вводится в действие с 14 февраля 2023 года.