Обновлены формы разрешений на приобретение и хранение оружия
В частности, изменены следующие виды форм:
1. Разрешение на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам.
Выдается на приобретение не более одной единицы оружия.
Приобретенное гражданское и служебное оружие в недельный срок со дня приобретения регистрируется в территориальном органе внутренних дел, выдавшем разрешение на приобретение, посредством информационной системы государственной базы данных "Е-лицензирование". Остается в торгующей организации
2. Сведения о приобретенном гражданском оружии.
Остается на руках покупателя.
При покупке оружия заполняется торгующей организацией или органом внутренних дел, является основанием при регистрации в органах внутренних дел.
3. Разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическим лицам.
Приобретенное оружие в недельный срок со дня приобретения регистрируется в территориальном органе внутренних дел, выдавшем разрешение на приобретение, посредством информационной системы государственной базы данных "Е-лицензирование" или путем представления сведений о приобретенном оружии (в случае импорта оружия юридическими лицами-поставщиками).
4. Сведения о приобретенном гражданском и служебном оружии.
5. Разрешение на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам.
6. Разрешение на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему работникам юридических лиц.
7. Виды, типы и количество служебного оружия и патронов к нему.
Приказ вводится в действие с 10 августа 2025 года.