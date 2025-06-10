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Право

Обновлены формы разрешений на приобретение и хранение оружия

пистолет и патроны на песке, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 15:10 Фото: pixabay
Приказом МВД от 30 мая 2025 года изменены формы разрешений и приложений к ним, в сферах оборота гражданского и служебного оружия, патронов к ним, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменены следующие виды форм:

1. Разрешение на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам.

Выдается на приобретение не более одной единицы оружия.

Приобретенное гражданское и служебное оружие в недельный срок со дня приобретения регистрируется в территориальном органе внутренних дел, выдавшем разрешение на приобретение, посредством информационной системы государственной базы данных "Е-лицензирование". Остается в торгующей организации

2. Сведения о приобретенном гражданском оружии.

Остается на руках покупателя.

При покупке оружия заполняется торгующей организацией или органом внутренних дел, является основанием при регистрации в органах внутренних дел.

3. Разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическим лицам.

Приобретенное оружие в недельный срок со дня приобретения регистрируется в территориальном органе внутренних дел, выдавшем разрешение на приобретение, посредством информационной системы государственной базы данных "Е-лицензирование" или путем представления сведений о приобретенном оружии (в случае импорта оружия юридическими лицами-поставщиками).

4. Сведения о приобретенном гражданском и служебном оружии.

5. Разрешение на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам.

6. Разрешение на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему работникам юридических лиц.

7. Виды, типы и количество служебного оружия и патронов к нему.

Приказ вводится в действие с 10 августа 2025 года. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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