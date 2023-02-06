Чешский игрок Яромир Ягр стал лучшим бомбардиром мирового хоккея

Яромир Ягр превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по забитым голам в истории хоккея. Накануне 50-летний форвард клуба "Кладно" отметился шайбой и результативной передачей в матче чемпионата Чехии против "Тршинеца", сообщает Zakon.kz.

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Этот гол стал 1099-м в карьере Яромира Ягра, теперь он опережает Гретцки, у которого на одну шайбу меньше. Здесь учитываются голы, которые были заброшены в официальных чемпионатах и за сборную.



Канадец оформил 1016 голов в НХЛ, 56 из них в WHA, и 26 голов за сборную Канады. Как передает iSport, чешский форвард в свою очередь забил 844 гола в NHL, 107 раз отметился в чешском чемпионате, 93 раза огорчал вратарей в Суперлиге и КХЛ, 47 голов забил за сборную Чехии, и 8 шайб в Альпенлиге. В нынешнем чешском первенстве Яромир Ягр за 19 игр набрал 11 (3+8) очков.





Рекордная шайба Яромира Ягра не помогла его дружине переиграть соперника. Хоккеисты "Тршинеца" был сильнее "Кладно" со счетом 5:4. Команда Ягра занимает предпоследнее 14-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии.

