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Овечкин забил в шестом матче подряд и сократил отставание от Гретцки

Хоккей Гол НХЛ Фото: Instagram/nhl
Именитый российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин отметился очередной шайбой в матче NHL, и постепенно приближается к вечному рекорду легендарного канадца Уэйна Гретцки в 894 голов, сообщает Zakon.kz.

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Звездный россиянин, некоторое время назад переставший забивать, снова заставляет прессу говорить о себе. Разговоры о гонке за рекордом Гретцки оживились с новой силой, после прекрасной серии Овечкина в шесть матчей с забитыми шайбами. Утром 14 февраля 2024 года Александр отметился очередным голом, шестым по счету, в ворота "Колорадо Эвеланш".

К сожалению, шайба российского хоккеиста не принесла успех столичной дружине, которая проиграла на своей арене со счетом 3:6.

Таким образом, для Овечкина эта шайба стала 836-ой в карьере НХЛ, и 14-ой – в нынешнем сезоне. Он пока еще занимает второе место среди лучших снайперов в истории Лиги, на вершине Уэйн Гретцки (894 шайбы). Их разделяет расстояние в 58 голов, много или мало, узнаем скоро. Все будет зависеть от меткости капитана "Вашингтона".

Нужно отметить, если 38-летний форвард забьет в следующей игре против "Монреаля", то он повторит свой личный рекорд сезона-2005/06. Тогда он отметился взятием ворот в семи матчах подряд.

Противостояние с "Канадиенз" пройдет в канадском Монреале 18 февраля.

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