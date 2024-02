Овечкин забил в шестом матче подряд и сократил отставание от Гретцки

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Звездный россиянин, некоторое время назад переставший забивать, снова заставляет прессу говорить о себе. Разговоры о гонке за рекордом Гретцки оживились с новой силой, после прекрасной серии Овечкина в шесть матчей с забитыми шайбами. Утром 14 февраля 2024 года Александр отметился очередным голом, шестым по счету, в ворота "Колорадо Эвеланш".

К сожалению, шайба российского хоккеиста не принесла успех столичной дружине, которая проиграла на своей арене со счетом 3:6.

Таким образом, для Овечкина эта шайба стала 836-ой в карьере НХЛ, и 14-ой – в нынешнем сезоне. Он пока еще занимает второе место среди лучших снайперов в истории Лиги, на вершине Уэйн Гретцки (894 шайбы). Их разделяет расстояние в 58 голов, много или мало, узнаем скоро. Все будет зависеть от меткости капитана "Вашингтона".

Alex Ovechkin scored for the sixth straight game. His five different goal streaks of at least six contests are tied with Steven Stamkos for the most among active players.#NHLStats: https://t.co/pfmYWeZ9ws pic.twitter.com/1X2lq0ahyI