В аэропорту Астаны обратились к пассажирам

6 февраля столичный аэропорт выступил с обращением к вылетающим пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, с 6 по 13 февраля в терминале внутренних рейсов на втором этаже в зоне прохождения досмотра пройдут плановые ремонтные работы.

В связи с этим, пассажиров просят заранее прибыть в аэропорт и пройти необходимые процедуры.

Также в пресс-службе воздушной гавани принесли извинения за временные неудобства.

Ранее стали известны подробности переноса VIP-терминала в аэропорту Алматы.

В Департаменте корпоративных коммуникаций Международного аэропорта уточнили, что перенос VIP-терминала на новое место способствует сохранению культурного наследия аэропорта.