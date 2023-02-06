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В аэропорту Астаны обратились к пассажирам

В аэропорту Астаны обратились к пассажирам Фото: Zakon.kz
6 февраля столичный аэропорт выступил с обращением к вылетающим пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, с 6 по 13 февраля в терминале внутренних рейсов на втором этаже в зоне прохождения досмотра пройдут плановые ремонтные работы.

В связи с этим, пассажиров просят заранее прибыть в аэропорт и пройти необходимые процедуры.

Также в пресс-службе воздушной гавани принесли извинения за временные неудобства.

Ранее стали известны подробности переноса VIP-терминала в аэропорту Алматы. 

В Департаменте корпоративных коммуникаций Международного аэропорта уточнили, что перенос VIP-терминала на новое место способствует сохранению культурного наследия аэропорта.

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Анастасия Московчук
Астана
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