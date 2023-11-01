Аэропорт Астаны в очередной раз обратился к пассажирам
В распространяемом сообщении сказано, что ежедневно сотрудники аэропорта находят забытые вещи.
"Чаще всего пассажиры оставляют документы, банковские карты, также теряли телефоны и деньги. Пассажиры и гости аэропорта оставляют вещи и в общедоступной, и в контролируемой зонах. В тех случаях, когда пассажир еще не успел вылететь из Астаны или покинуть территорию аэропорта, а также вовремя заметил пропажу, забытые вещи удается вернуть их законному владельцу в течение часа".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны
Со стороны аэропорта сотрудники оповещают через громкоговорящую связь.
К слову, все найденные в здании аэровокзала вещи обязательно проверяются службой авиационной безопасности, а затем попадают в камеру хранения. Забытые пассажирами ценные вещи и документы хранятся в ЛОВД.
Фото: пресс-служба столичного аэропорта
Что нужно сделать для получения своих утерянных вещей из камеры хранения
Для получения потерянной вещи необходимо обратиться в камеру хранения и сообщить приблизительное место, где была забыта вещь, дату и ее подробное описание.
"Если описание вещи совпадет с предметом, хранящимся в камере хранения, то, предъявив документ, удостоверяющий личность, вы сможете ее забрать. Камера хранения расположена в международном терминале (Т1) и в терминале внутренних рейсов (Т2)".Пресс-служба столичного аэропорта
Что делать, если вы обнаружили бесхозный предмет
Специалисты отмечают: прежде всего, нужно быть внимательным к бесхозным вещам.
Если обнаружите бесхозный предмет, не трогайте его и не пользуйтесь рядом с ним мобильным телефоном, а сразу сообщите сотруднику аэропорта или представителю правоохранительных органов.
Также даны несколько рекомендаций:
- Не оставляйте вещи без присмотра.
- Не доверяйте свои вещи случайным знакомым.
- Периодически проверяйте, что все вещи на месте.
- Если заряжаете телефон у общедоступной розетки, не отходите от него.
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В июне к пассажирам уже обращались из-за забытых вещей. Тогда отмечалось, что с 1 по 31 мая 2023 года в аэропорту зарегистрировано 53 факта выявленных вещей и багажа, оставленных без присмотра.