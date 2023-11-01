Аэропорт Астаны в очередной раз обратился к пассажирам

1 ноября 2023 года в пресс-службе столичного аэропорта выступили с заявлением и рассказали, как вернуть забытые вещи, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что ежедневно сотрудники аэропорта находят забытые вещи.

"Чаще всего пассажиры оставляют документы, банковские карты, также теряли телефоны и деньги. Пассажиры и гости аэропорта оставляют вещи и в общедоступной, и в контролируемой зонах. В тех случаях, когда пассажир еще не успел вылететь из Астаны или покинуть территорию аэропорта, а также вовремя заметил пропажу, забытые вещи удается вернуть их законному владельцу в течение часа". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Со стороны аэропорта сотрудники оповещают через громкоговорящую связь.

К слову, все найденные в здании аэровокзала вещи обязательно проверяются службой авиационной безопасности, а затем попадают в камеру хранения. Забытые пассажирами ценные вещи и документы хранятся в ЛОВД.

Фото: пресс-служба столичного аэропорта

Что нужно сделать для получения своих утерянных вещей из камеры хранения

Для получения потерянной вещи необходимо обратиться в камеру хранения и сообщить приблизительное место, где была забыта вещь, дату и ее подробное описание.

"Если описание вещи совпадет с предметом, хранящимся в камере хранения, то, предъявив документ, удостоверяющий личность, вы сможете ее забрать. Камера хранения расположена в международном терминале (Т1) и в терминале внутренних рейсов (Т2)". Пресс-служба столичного аэропорта

Что делать, если вы обнаружили бесхозный предмет

Специалисты отмечают: прежде всего, нужно быть внимательным к бесхозным вещам.

Если обнаружите бесхозный предмет, не трогайте его и не пользуйтесь рядом с ним мобильным телефоном, а сразу сообщите сотруднику аэропорта или представителю правоохранительных органов.

Также даны несколько рекомендаций:

Не оставляйте вещи без присмотра.

Не доверяйте свои вещи случайным знакомым.

Периодически проверяйте, что все вещи на месте.

Если заряжаете телефон у общедоступной розетки, не отходите от него.

Материал по теме Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за топоров

В июне к пассажирам уже обращались из-за забытых вещей. Тогда отмечалось, что с 1 по 31 мая 2023 года в аэропорту зарегистрировано 53 факта выявленных вещей и багажа, оставленных без присмотра.