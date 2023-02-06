Опасные вещества в пищевых продуктах: что нас отравляет

Даже самый красивый с виду продукт может содержать в своем составе много токсичных и небезопасных для здоровья человека веществ. Эксперт по питанию рассказала Zakon.kz, какие вещества в пищевых продуктах представляют угрозу для здоровья, часто приводя к серьезным заболеваниям.

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елены Ушанской, опасные вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на пищеварение и усвоение питательных веществ, снижать иммунитет, способствовать развитию воспалительных заболеваний, онкологии, негативно влиять на плод во время беременности, а также приводить к раннему старению.

"Вредные химические соединения могут попасть на стол на этапе выращивания продуктов – пестициды, нитраты, стимуляторы роста, соли тяжелых металлов и прочие, которые могут попасть при хранении, подготовке к продаже и во время приготовления пищи". Елена Ушанская

Так, химические соединения диоксины повсеместно находятся в окружающей среде и могут попадать в организм через пищевые продукты. Главным образом, через мясо, молочные продукты, рыбу и морепродукты. Это высокотоксичные вещества, которые не выводятся из организма до 7 лет. Они поражают иммунную, нервную и эндокринную системы, вызывают рак.

Бисфенолы (ВРА, БФА-бисфенол А) чаще попадают внутрь через пластиковую посуду (бутылки, контейнеры, стаканчики).

"Усиленная миграция этого вещества в пищевые продукты происходит при нагревании, например, когда вода в пластиковой бутылке находится на солнце. Бисфенолы являются эндокринным разрушителем. Они негативно влияют на функцию почек, печени, репродуктивную функцию, поэтому врачи не советуют беременным женщинам пить воду из пластиковых бутылок, содержащих БФА. Отдавайте предпочтение таре в стекле". Елена Ушанская

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Также опасность в себе таят и бутылочки, содержащие ВРА. Мамы часто разогревают еду в пластиковой посуде из небезопасного материала. Здоровье малышей подвержено риску при ежедневном употреблении питания из небезопасных тарелочек или бутылочек.

Кроме того, не стоит нагревать пластик в микроволновой печи, так как при этом увеличивается количество попадания бисфенолов в пищу. А также не рекомендуется наливать кипяток в пластиковую бутылку.

Через некачественную пластиковую посуду могут мигрировать и другие химические соединения: ртуть, кадмий, свинец, формальдегид, стиролы, фталаты, которые являются потенциально опасными для человека.

Потенциальные канцерогены – вещества, которые способствуют развитию рака.

Они имеют свойство повреждать генетический код клеток. Самые распространенные следующие:

Акриламид – обнаруживается в продуктах, жаренных во фритюре, картошке фри и чипсах.

Перфторокаприловая кислота – образуется в процессе приготовления попкорна.

Нитриты – используются при производстве колбасных изделий.

Пероксиды – образуются при многократном нагревании растительного масла (чаще подсолнечное масло).

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и гетероциклические амины (ГЦА) – в копченостях и жареном мясе.

Оксиметилфурфурол – в нагретом меде, обычно используется при приготовлении чак-чака.

Канцерогены подстерегают нас в пище и воде. Канцерогенным может быть воздух внутри квартиры, дома или производственного помещения.