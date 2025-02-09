Диетолог объяснила, насколько опасны молочные продукты

Молочные продукты не представляют серьезной опасности для здоровья большинства людей, заявила российский диетолог Елена Соломатина, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что вред от молока часто преувеличен и касается в основном людей с непереносимостью лактозы, которых на самом деле не так много.

"Исследования о вреде молока проводились в странах, где традиционно не разводили крупный рогатый скот, и у населения не сформировался фермент, расщепляющий лактозу. В таких случаях молоко действительно плохо усваивается, вызывая дискомфорт и воспаления", — пояснила Соломатина.

В России, где предки большинства жителей употребляли молоко на протяжении веков, отказ от молочных продуктов может привести к обеднению рациона, считает специалист.

"Даже если человек плохо переносит молоко, кисломолочные продукты усваиваются легче, так как лактоза в них уже частично расщеплена бактериями", — отметила Соломатина.

Она также добавила, что у некоторых людей с возрастом могут возникать проблемы с перевариванием молока, но это связано с снижением выработки фермента из-за отсутствия его употребления. В таких случаях можно вводить молочные продукты в рацион постепенно, чтобы организм адаптировался.

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