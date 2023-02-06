Токаев поручил помочь Турции: казахстанских спасателей направят на место ЧП
Как отмечено в официальном сообщении, по линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями.
Также сказано, что в ближайшее время по просьбе правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.
Утром 6 февраля в центральной части Турции произошло несколько мощных землетрясений.
Согласно последним данным РИА Новости, Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены 5 385.
"Прогнозировать точное количество жертв, по его словам, сейчас невозможно".
Касым-Жомарт Токаев ранее направил телеграмму соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
"В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу", – говорится в телеграмме.