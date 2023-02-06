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Синоптики рассказали о погоде в трех городах Казахстана с 7 по 9 февраля

погода Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня, с 7 по 9 февраля, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане:

  • на 7 февраля: облачно, временами снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -10...-12°C.
  • на 8 февраля: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -20...-22°C, днем -12...-14°C.
  • на 9 февраля: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°C, днем -15...-17°C.

 Прогноз погоды в Алматы:

  • 7 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +5...+7°C.
  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +5...+7°C тепла.
  • 9 февраля: переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем 0...+2°C.

 Прогноз погоды в Шымкенте

  • 7 февраля: переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +12...+14°C.
  • 8 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +10...+12°C.
  • 9 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем +5...+7°C.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-9 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, в некоторые регионы страны вернутся сильные осадки, похолодание, гололед, туман, метель.

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Ирина Лукичева
Астана Алматы Шымкент
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