Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 мая

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 5 по 7 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 5 мая 2025 года, по информации синоптиков, на большей части страны установится теплая погода без осадков. Ее обусловит антициклон, который будет смещаться по территории Казахстана. Только на западе и востоке атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе – сильные дожди и град.

Прогноз погоды по Астане

5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°. 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +20+22°

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +20+22° 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +24+26°.

Прогноз погоды по Алматы

5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°. 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°. 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.

Прогноз погоды по Шымкенту

5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +33+35°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +33+35°. 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +34+36°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +34+36°. 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +34+36°.

Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36°С до заморозков.