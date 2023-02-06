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Мем про "быстрого Максата", получившего автокредит в 7:00, прокомментировали в ФРП

Казахстан автомобиль кредит льгота Фото: freepik
В АО "Фонд развития промышленности" опровергли информацию о том, что некий казахстанец по имени Максат подал заявку на получение льготного автокредита за три часа до официального запуска платформы, передает корреспондент Zakon.kz

Скриншот экрана, на котором указано, что Максату одобрили заявку в 7:00 6 февраля, распространили в соцсетях. 

Как отметил на пресс-конференции руководитель IT-управления АО "Фонд развития промышленности" Сакен Сабиев, пользователь по имени Максат, заявку которого казахстанцы превратили в мем про "быстрого Максата", действительно подал заявку на льготный автокредит и прошел в пул.

"По поводу того, что пользователь Максат (о котором писали в СМИ – Прим. ред) успешно подал заявку, – мы это подтверждаем. Я не знаю, кто и какими средствами отредактировал тот скрин, который появился в сети, но эта заявка была подана после 10.00 часов. Он точно подал заявку не в 7.00 утра". Сакен Сабиев

По словам специалиста, подачу заявки физически можно было осуществить за 18 секунд и даже быстрее.

"Я записывал видео инструкцию, которую направлял затем в СММ-отдел, чтобы сделать визуальную часть. У меня видеоролик (с оформлением заявки– Прим. ред.) занимал около 14 секунд. Я не сидел с секундомером, но там не так много действий: создать заявку, выбрать ЭЦП, заполнить номер телефона и выбрать автопроизводителя. То есть, не надо там выбирать модель, цвет, комплектацию, ничего этого не нужно".   Сакен Сабиев

Как ранее сообщалось, казахстанцы разобрали 761 заявку на льготные автокредиты на платформе autonesie.kz за 18 секунд.

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