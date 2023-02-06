В Кокшетау полицейскому дали грамоту за то, что он отказался от взятки в салоне массажа

6 февраля полицейского в Кокшетау наградили за отказ от взятки в размере 300 000 тенге. Награду полицейскому вручил начальник департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении региональной полиции, администратор массажного салона за 300 тысяч пыталась получить покровительство для незаконной деятельности заведения.

Полицейский незамедлительно сообщил о коррупционном преступлении начальству.

"В ходе спецоперации администратор была задержана с поличным при передаче денежных средств. Расследование дела передано в антикоррупционную службу". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В свою очередь, полицейский получил благодарность и награду от начальства.

20 января в Антикоре рассказали о том, что житель Атырауской области получил 12,2 млн тенге за сообщение о коррупции.