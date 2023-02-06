В Кокшетау полицейскому дали грамоту за то, что он отказался от взятки в салоне массажа
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
6 февраля полицейского в Кокшетау наградили за отказ от взятки в размере 300 000 тенге. Награду полицейскому вручил начальник департамента полиции, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении региональной полиции, администратор массажного салона за 300 тысяч пыталась получить покровительство для незаконной деятельности заведения.
Полицейский незамедлительно сообщил о коррупционном преступлении начальству.
"В ходе спецоперации администратор была задержана с поличным при передаче денежных средств. Расследование дела передано в антикоррупционную службу".Пресс-служба ДП Акмолинской области
В свою очередь, полицейский получил благодарность и награду от начальства.
20 января в Антикоре рассказали о том, что житель Атырауской области получил 12,2 млн тенге за сообщение о коррупции.
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