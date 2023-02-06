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Законодательство РК

В Казахстане запретят накачивать водой мясо птицы и добавлять усилители вкуса

магазин Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев на брифинге в СЦК рассказал, какие нормы введены в сфере технического регулирования в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Куаныш Еликбаев отметил, что введен в действие новый единый техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки.

"В едином техрегламенте прямо предусмотрен запрет на инжектирование водой мяса птицы, на введение пищевых добавок, в том числе фосфатов, а также консервантов и усилителей вкуса, норматив выделившейся влаги после размораживания не более 4% и другие важные для защиты потребителей требования".Куаныш Еликбаев

Для защиты граждан от опасной продукции, добавил спикер, разработаны проекты национальных технических регламентов Казахстана на высоковольтное оборудование, так называемые трансформаты и алкогольную продукцию. Это обусловлено как факторами риска от пожаров, взрывов при использовании некачественного оборудования, отравлений и вреда здоровью от суррогатного алкоголя, так и защитой от недобросовестного импорта.

"Разработанный в Казахстане хроматографический метод определения бутадиена (может вызвать раздражающее и канцерогенное воздействие - прим.ред.), выделяемого из упаковки и товаров для детей из полистерола, включен в перечни стандартов ЕАЭС и используется при производстве и испытаниях упаковке в пяти странах".Куаныш Еликбаев

В Казахстане мясо птицы подорожало на 28% за год. 


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