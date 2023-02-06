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Законодательство РК

Казахстан ратифицировал соглашения о единых правилах обращения медизделий в ЕАЭС

Казахстан ратифицировал соглашения о единых правилах обращения медизделий в ЕАЭС Фото: Zakon.kz
Глава государства подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза ", сообщает Zakon.kz.

Также подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года".

Как ранее поясняли в Сенате, регулирование обращения медицинских изделий в рамках общего рынка Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, которое вступило в силу с 12 февраля 2016 года.

На сегодняшний день Советом Евразийской экономической комиссии одобрено четыре Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

Ратифицированы же были Протокол 1 и 2 .

Два остальных Протокола находятся на этапах внутригосударственного согласования и подписания.

Ратификации Протокола 1 позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС.

По данным Минздрава, по национальному законодательству зарегистрировано около 10 тысяч медицинских изделий, по которым отсутствует необходимость повторной регистрации в рамках ЕАЭС.

Ратификация Протокола 2 позволит продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2022 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству.

Протокол 1 и 2 были обсуждены и согласованы с заинтересованными государственными органами, общественными организациями.

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