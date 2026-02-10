#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Право

В Казахстане продлят переход к единым правилам обращения медицинских изделий в ЕАЭС

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 15:19 Фото: freepik
Подготовлено постановление правительства о проекте закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения РК разработало проект закона о ратификации Протокола, который предусматривает продление переходного периода к единым правилам обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Решение направлено на обеспечение стабильных поставок медицинских изделий и их доступности для населения.

Документ предусматривает продление сроков перехода от национальных правил регистрации медицинских изделий к единым правилам Евразийского экономического союза. Это позволит медицинским организациям и поставщикам планомерно адаптироваться к новым требованиям без рисков перебоев на внутреннем рынке.

В частности, предлагается:

  • продлить срок подачи заявлений по национальной процедуре экспертизы и регистрации медицинских изделий до 31 декабря 2027 года;
  • продлить срок перерегистрации медицинских изделий до 31 декабря 2028 года;
  • установить срок подачи заявлений о внесении изменений в регистрационные документы до 31 декабря 2028 года.

В Минздраве пояснили, что ратификация Протокола обеспечит приведение национального законодательства в соответствие с обновленными правилами Евразийского экономического союза, создаст понятные и стабильные условия для участников рынка и позволит минимизировать риски дефицита медицинских изделий в переходный период.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
