В Казахстане продлят переход к единым правилам обращения медицинских изделий в ЕАЭС

Подготовлено постановление правительства о проекте закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения РК разработало проект закона о ратификации Протокола, который предусматривает продление переходного периода к единым правилам обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Решение направлено на обеспечение стабильных поставок медицинских изделий и их доступности для населения.

Документ предусматривает продление сроков перехода от национальных правил регистрации медицинских изделий к единым правилам Евразийского экономического союза. Это позволит медицинским организациям и поставщикам планомерно адаптироваться к новым требованиям без рисков перебоев на внутреннем рынке.

В частности, предлагается:

продлить срок подачи заявлений по национальной процедуре экспертизы и регистрации медицинских изделий до 31 декабря 2027 года ;

; продлить срок перерегистрации медицинских изделий до 31 декабря 2028 года ;

; установить срок подачи заявлений о внесении изменений в регистрационные документы до 31 декабря 2028 года.

В Минздраве пояснили, что ратификация Протокола обеспечит приведение национального законодательства в соответствие с обновленными правилами Евразийского экономического союза, создаст понятные и стабильные условия для участников рынка и позволит минимизировать риски дефицита медицинских изделий в переходный период.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.