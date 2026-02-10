В Казахстане продлят переход к единым правилам обращения медицинских изделий в ЕАЭС
Министерство здравоохранения РК разработало проект закона о ратификации Протокола, который предусматривает продление переходного периода к единым правилам обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Решение направлено на обеспечение стабильных поставок медицинских изделий и их доступности для населения.
Документ предусматривает продление сроков перехода от национальных правил регистрации медицинских изделий к единым правилам Евразийского экономического союза. Это позволит медицинским организациям и поставщикам планомерно адаптироваться к новым требованиям без рисков перебоев на внутреннем рынке.
В частности, предлагается:
- продлить срок подачи заявлений по национальной процедуре экспертизы и регистрации медицинских изделий до 31 декабря 2027 года;
- продлить срок перерегистрации медицинских изделий до 31 декабря 2028 года;
- установить срок подачи заявлений о внесении изменений в регистрационные документы до 31 декабря 2028 года.
В Минздраве пояснили, что ратификация Протокола обеспечит приведение национального законодательства в соответствие с обновленными правилами Евразийского экономического союза, создаст понятные и стабильные условия для участников рынка и позволит минимизировать риски дефицита медицинских изделий в переходный период.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.