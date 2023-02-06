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Мировой авторынок: итоги 2022 года. Казахстанский рынок продажи легковых автомобилей вырос на 5,3%

Мировой авторынок: итоги 2022 года. Практически все крупнейшие рынки оказались в минусе Фото: pixabay
По итогам 2022 года можно сказать, что мировой авторынок не смог приблизиться к показателям 2021-го по количеству проданных новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники.

Так, как отмечено в исследовании Energyprom.kz, за прошлый год дилеры во всем мире реализовали менее 81 млн новых автомобилей, на 0,6% не дотянув до продаж за 2021 год.

Не вытянул мировые показатели даже Китай, лидер автомобильного рынка и автопрома, где продажи за год выросли на 4,4%, до 26,6 млн новых легковых автомобилей, что уступает лишь рекордному 2017 году (28,6 млн авто).

В США продажи сократились на 7,8%, до 13,7 млн автомобилей, в Западной Европе — на 6,2%, до 11,6 млн. В Японии за 2022 год был отмечен самый низкий объем продаж с 1977 года: всего 4,2 млн авто — на 5,2% меньше по сравнению с 2021-м, причем сокращение наблюдается четвёртый год подряд.

Самый заметный спад продаж по сравнению с 2021 годом в 2022-м наблюдался в Восточной Европе: на 26,8%, до 2,9 млн авто. Продажи оказались в таком серьезном минусе в основном за счет падения показателей в самой России — сразу на 60% за год.

В Казахстане тем временем продажи новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники выросли за год на 5,3%, составив за январь–декабрь 2022 года 123,8 тыс. единиц техники. Автопром Казахстана смог перестроиться и уменьшить зависимость от поставок и дистрибуции из России, а также увеличить линейку выпускаемых автомобилей. Была проведена и своевременная работа с поставщиками автомобилей в РК.

Мировой авторынок: итоги 2022 года. Практически все крупнейшие рынки оказались в минусе

Фото: energyprom.kz

Более половины проданных новых автомобилей в РК за январь–декабрь 2022 года традиционно пришлось на два ведущих бренда — Chevrolet и Hyundai: 34,3 тыс. и 28,9 тыс. авто соответственно. Продажи Chevrolet по сравнению с прошлым годом выросли на 17,8%, продажи Hyundai — сразу на 27%. В топ-5 также вошли Kia (14,4 тыс.), Toyota (9,6 тыс.) и Lada (7,4 тыс. авто).

Примечательно, что в топ-10 брендов по продажам новых автомобилей попали сразу четыре "китайца" — Chery (4,5 тыс.), Jac (3,4 тыс.), Exeed (1,9 тыс.) и Haval (1,5 тыс.).

Мировой авторынок: итоги 2022 года. Практически все крупнейшие рынки оказались в минусе

Фото: energyprom.kz

В разрезе моделей легковых автомобилей, проданных за январь–декабрь 2022 года, лидирует Chevrolet Cobalt: 23,2 тыс. машин. Далее идут Hyundai Tucson (8,9 тыс. авто) и Chevrolet Nexia (7,1 тыс. автомобилей).

При этом в топ-10, помимо Tucson, вошли еще четыре модели Hyundai (Elantra, Sonata, Accent и Santa Fe), а также по одной модели Toyota (LC Prado), Kia (Sportage) и Lada (Granta).

Мировой авторынок: итоги 2022 года. Практически все крупнейшие рынки оказались в минусе

Фото: energyprom.kz

Если же говорить непосредственно про последний месяц 2022 года, здесь объем мировых продаж новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники составил 7,4 млн машин — совсем не намного (на 0,1%), но все же больше, чем за декабрь 2021-го.

Заметный рост был отмечен в Западной Европе: на 12,8%, до 1,1 млн авто. Восстановление роста продаж наблюдалось в США и Канаде: на 7,4% и 7% соответственно. Увеличение показателей было отмечено также в Латинской Америке, Японии и Корее. При этом в Китае, наоборот, продажи сократились на 11,8% по сравнению с декабрём 2021 года. Спад ожидаемо был зафиксирован и в Восточной Европе: на 7%.

При этом в Казахстане в декабре 2022 года наблюдался весьма заметный рост продаж: сразу на 28,3%, до 13,8 тыс. новых авто. Если же подводить итоги года для РК, то можно сказать, что наименьшее количество проданных легковых автомобилей и легкой коммерческой техники пришлось на непростой "трагический январь": лишь 3,9 тыс. В дальнейшем, с учетом некоторых колебаний, динамика в целом выровнялась.

Мировой авторынок: итоги 2022 года. Практически все крупнейшие рынки оказались в минусе

Фото: energyprom.kz

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