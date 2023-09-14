Перспективы казахстанского авторынка озвучили эксперты

В августе в Казахстане продали 17 202 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1031 грузовик и автобус. Это на 59,5% больше, чем в августе 2022 года. Об этом заявила на пресс-конференции в Астане президент "Қазақстанның Автокөлік Одағы" Анар Макашева, сообщает Zakon.kz.

Анар Макашева презентовала в Астане новый Союз "Қазақстанның Автокөлік Одағы", в котором объединили ведущих экспертов, всех, кто занимается автомобилями в виде отрасли.

И уже далее в ходе мероприятия некоторые из них озвучили свои прогнозы по перспективам авторынка Казахстана.



"Август продолжил тренд на рекордные продажи в Казахстане, сформированный в начале лета. В последний месяц продано более 18 тысяч новых авто по стране. Это лучшие показатели не только 2023 года, но и за всю историю казахстанского авторитейла. За январь - август у нас тоже рекорд: +61% по сравнению с январем-августом 2022 года", - указала сама Анар Макашева.





Фото: Zakon.kz

В Топ-5 по продажам, по ее словам, вошли Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery – во многом благодаря успешному старту бюджетной модели Tiggo 2. На пятом месте закрепился Jac.



Рекордный рост продаж эксперт связала с наличием на рынке достаточного количества автомобилей.



"У нас после пандемии была большая проблема с комплектующими, была проблема с поставкой авто в Казахстан, но все наши официальные представители изготовителей провели большую работу, которой были налажены логистические цепочки, производители поменяли где-то поставщиков компонентов, активизировали поставки и в целом получилось наладить ритмичные поставки транспортерных средств и комплектующих в Казахстан", – пояснила президент "Қазақстанның Автокөлік Одағы".

Соответственно, заявила она, в Казахстане в 2023 году было достаточно автомобилей в автосалонах, чтобы "можно было прийти, спокойно выбрать и купить автомобиль".

Плюсом стало то, что все представители изготовителей предоставляли какие-то финансовые программы для покупателей, чтобы им было легко и выгодно купить автомобиль.

"Сейчас дефицита на рынке Казахстана в новых автомобилях нет. В этом году практически у всех официальных представителей изготовителей достаточно автомобилей в автосалонах. У многих официальных представителей есть даже уже сложившийся двухмесячные складские запасы, которые позволяют очень быстро передать потребителям авто. Наши автолюбители хотят менять автомобиль, они хотят покупать новый автомобиль, хотят покупать интересные технологичные автомобили. Очень хорошо, что это сейчас возможно и такие автомобили доступны на рынке Казахстана", – подчеркнула она.





Фото: Zakon.kz

Представитель Ассоциации автопроизводителей Казахстана Кайрат Еламанов при этом добавил, что за последние пять лет идет стремительный рост объема производства авто в Казахстане.



"Если брать в сравнении 8 месяцев 2022 года и 8 месяцев 2023 года, то рост объема производств составил 41%. Объем экспорта по сравнению с прошлым годом вырос. В планах строительство новых заводов. В Алматы появится мультибрендовый завод по производству китайских автомобилей. В городе Костанай начинается строительство завода по производству автомобилей Kia", – поделился он.

Параллельно развивается и производство компонентов.

"Глава государства в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность ускоренного развития обрабатывающего сектора, в частности производства автокомпонентов. Компания “Астана Моторс”, со своей стороны, строит в Индустриальной зоне Алматы технопарк, включающий комплекс по производству автокомпонентов. Мы создаем кластер для малого и среднего бизнеса, который будет производить компоненты и поставлять их на отечественные автопредприятия. В конечном итоге это положительно отразится на стоимости автомобиля", – отметил представитель Ассоциации производителей автокомпонентов Аскар Ибрашев.

Что касается прогнозов, то по словам Анар Макашевой, будет дальнейший рост объемов продаж новых автомобилей.

Фото: Zakon.kz

"По сравнению с прошлым годом мы предполагаем, что прогнозы будут порядка 160-170 тысяч единиц в год. В прошлом году это 130 тыс. единиц. Этот тренд будет продолжаться, парк Казахстана не насыщенный, наши граждане хотят обновлять автомобили, соответственно, рост на рынке при покупке новых транспортных средств продолжится", – пояснила она.

Набирают, по словам экспертов, популярность китайские бренды и электромобили. Это новый тренд, ведь практически больше половины брендов, которые представлены в Казахстане, имеют модели электромобилей.





Фото: Zakon.kz

"Статистика показывает значительный рост количества электромобилей в стране в 2023 году: если в 2022 году в стране насчитывалось 812 электромобилей, то на 1 мая 2023 года было 2790 единиц транспорта на электрическом топливе", – сказал представитель Ассоциации импортеров Казахстана Адильбек Орумбаев.

Ранее в правительстве сообщили о мерах по развитию инфраструктуры для электромобилей. Дорожная карта предусматривает нормативные и технические требования в части проектирования и обустройства необходимой инфраструктуры, производства отечественного оборудования для зарядки электромобилей, а также определения потребности в зарядных станциях для электромобилей и мест их установки. Также предусмотрено внедрение различных стимулирующих мер и механизмов по развитию использования электромобилей и соответствующей инфраструктуры.

