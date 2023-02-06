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Объем безналичных карточных операций в Казахстане превысил 100 трлн тенге в 2022 году

оплата, телефон, Нацбанк Фото: pexels
В 2022 году рынок безналичных платежей в Казахстане продолжил активный рост, наблюдавшийся и в предыдущем году. Согласно данным Национального банка РК объем безналичных операций с использованием платежных карт перешагнул отметку в 100 трлн тенге, с 72,3 трлн в 2021 году. При этом основная

По данным Национального банка РК объем безналичных карточных операций в январе-декабре 2022 года достиг 102,8 трлн тенге, увеличившись на 42,3% по сравнению с прошлым годом. Количество транзакций приросло на 38% до 8 506 547,3 тыс. транзакций.

Операции по выдаче наличных увеличились на 5,3% – с 20,7 трлн до 21,8 трлн тенге. Таким образом, сумма безналичных транзакций по картам превысила выдачу наличных в 4,7 раза. В общем объеме доля безналичных операций составила 82,5%, против 77,7% за аналогичный период 2021 года.

операции

Фото: Zakon.kz

В разрезе "среды проведения операций", на первом месте оказались платежи через интернет и мобильный телефон, которые за год выросли с 60,1 трлн до 84,7 трлн, составив 82,4% от общего объема транзакций. К примеру, объем безналичных операций по карточкам за весь 2021 год сложился на уровне 72,3 трлн тенге.

На втором месте с долей в 17,5% карточные безналичные транзакции через POS-терминалы. Они прибавили 49% с 12 трлн в 2021 году до 17,9 трлн тенге в 2022 году. Оставшийся незначительный объем пришелся на банкоматы и платежные терминалы.

терминалы

Фото: Zakon.kz

За год заметно увеличилось и количество POS-терминалов – на 63,3% по сравнению с прошлым годом с 509,2 до 831,8 тысяч штук. Наравне с этим, число торговых точек с января 2021 года возросло сразу на 88% с 414, 5 до 778,9 тысяч. Как видно на таблице ниже, львиная доля терминалов традиционно используется торговыми предприятиями.

Нацбанк

Фото: Zakon.kz

В региональном разрезе лидером по безналичным карточным транзакциям как и в прошлом году остаются города Алматы, Астана и Шымкент. Наименьшее количество операций по картам проводилось в Северо-Казахстанской и Акмолинской области.

регионы

Фото: Zakon.kz

Рост безналичных карточных транзакций происходит на фоне замедления обращения платежных карточек. Количество платежных карточек в обращении за 2022 год приросло на 9,8%. Для сравнения в 2020 году рост составлял около 50%, а уже в 2021 снизился до 23,5%. Количество кредитных карт за год сократилось на 15% до 11,7 млн штук, а число дебетных карточек к январю 2023 года, напротив, увеличилось на 17,5% до 51,2 млн единиц.

Ольга Кудряшова


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