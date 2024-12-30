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Финансы

Насколько вырос объем безналичных операций в Казахстане

Онлайн покупки, кредитные карты, банковские карты, карточки, банковская карта, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 17:32 Фото: pexels
Как изменилось количество и объем безналичных операций по сравнению с прошлым годом, а также какое количество транзакций было проведено с использованием платежных карт, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Нацбанка в ноябре 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 17,8 трлн тенге, количество – 1,1 млрд транзакций. Всего, к 1 декабря текущего года в обращении находилось 80,5 млн платежных карточек, это немного меньше, чем месяцем ранее (80,5 млн). Основную долю занимают дебетные карточки – 81,3%, доля кредитных карточек – 15,7%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 3%.

"По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество безналичных транзакций выросло на 11,1% и достигли 1,11 млрд операций, объем вырос на 16,6%, достигнув 15,5 трлн тенге. Держателями платежных карточек было проведено 19,4 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,2 трлн тенге".Нацбанк РК

В то же время, количество операций по снятию наличных денег в сравнении с ноябрем 2023 года снизилось на 1,9%. Однако объема операций увеличился на 10,4%.

В Нацбанке отмечают, что основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета–мобильного банкинга – 79,4% от общего количестве операций и 90,2% от общего объема безналичных платежей и переводов денег. На POS–терминалы приходится 20,5% и 9,5% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег.

Отметим, что по сравнению с предыдущим месяцем доля POS–терминалов выросла на 0,5%. Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов – 98,1% и 84,1% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег.

Ранее, Zakon.kz опубликовал статистику по кредитованию населения и бизнеса в ноябре.

Ольга Кудряшова
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