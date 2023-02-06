Казахстан на 81,4% увеличил экспорт йодированной соли

По данным Бюро национальной статистики, за январь-ноябрь 2022 года в в Казахстане произведено 288,1 тыс. тонн йодированной соли — это на 55,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Бюро, с ростом производства увеличился и экспорт. Так, за 11 месяцев прошлого года на экспорт было отправлено 248 тыс. тонн соли, тогда как в 2021 году экспортировано136,7 тыс. тонн. При этом ЕАЭС было экпортировано 14,4 тыс. тонн йодированной соли.

Таким образом, рост увеличился на 81,4%.

Вместе с тем на долю импорта пришлось 28,8 тыс. тонн соли, это меньше на 0,7% чем за аналогичный период 2021 года. Удельный вес завозной продукции составил 9,1%. При этом из стран ЕАЭС импортировано 15,5 тыс. тонн соли.

Вместе с тем за 11 месяцев 2022 года на внутреннем рынке было реализовано 68,9 тыс. тонн йодированной соли.