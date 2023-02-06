Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан на 81,4% увеличил экспорт йодированной соли

Казахстан увеличил экспорт соли на 81% Фото: pixabay
По данным Бюро национальной статистики, за январь-ноябрь 2022 года в в Казахстане произведено 288,1 тыс. тонн йодированной соли — это на 55,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Бюро, с ростом производства увеличился и экспорт. Так, за 11 месяцев прошлого года на экспорт было отправлено 248 тыс. тонн соли, тогда как в 2021 году экспортировано136,7 тыс. тонн. При этом ЕАЭС было экпортировано 14,4 тыс. тонн йодированной соли. 

Таким образом, рост увеличился на 81,4%.

Вместе с тем на долю импорта пришлось 28,8 тыс. тонн соли, это меньше на 0,7% чем за аналогичный период 2021 года. Удельный вес завозной продукции составил 9,1%. При этом из стран ЕАЭС импортировано 15,5 тыс. тонн соли.

Вместе с тем за 11 месяцев 2022 года на внутреннем рынке было реализовано 68,9 тыс. тонн йодированной соли.

Читайте также

Обзор: главные события этого дня

Поправки в Налоговый кодекс подписал президент

Токаев подписал закон о регулировании деятельности майнеров

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления