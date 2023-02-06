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В Караганде двухлетний ребенок проглотил 11 магнитных шариков от игрушки

медики Фото: pixabay
В Караганде двухлетний ребенок проглотил 11 магнитных шариков от игрушки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Вечерняя Караганда", инцидент произошел 4 февраля. Малыша с сильными болями в животе и рвотой в экстренном порядке доставили в областную детскую больницу. 

Отмечается, что рентгенография органов брюшной полости показала наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте

"В экстренном порядке проведена сложная операция, в ходе которой обнаружено повреждение (перфорация) кишечника. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации, состояние стабильное", - сообщили в Управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Семее автобус протащил несколько метров ребенка, зажатого в дверном проеме.

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Елена Беляева
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