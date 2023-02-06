В Караганде двухлетний ребенок проглотил 11 магнитных шариков от игрушки
Фото: pixabay
В Караганде двухлетний ребенок проглотил 11 магнитных шариков от игрушки, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает "Вечерняя Караганда", инцидент произошел 4 февраля. Малыша с сильными болями в животе и рвотой в экстренном порядке доставили в областную детскую больницу.
Отмечается, что рентгенография органов брюшной полости показала наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте
"В экстренном порядке проведена сложная операция, в ходе которой обнаружено повреждение (перфорация) кишечника. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации, состояние стабильное", - сообщили в Управлении здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Семее автобус протащил несколько метров ребенка, зажатого в дверном проеме.
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